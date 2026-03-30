Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, hükümetin yılın son 9 ayında hayat pahalılığı ödeneği vermemek için hazırladığı 11 “ivedi” yasa tasarısını görüşerek oy çokluğuyla onayladı ve bugünkü Meclis Genel Kurulu'nun gündemine sevk etti.

Hayat pahalılığı ödeneği düzenlemesine karşı çıkan sendikalar ise bugün genel grev kararı aldı.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Hayat Pahalılığı (HP) ödeneğiyle ilgili yasa tasarısının Meclis Genel Kurulu gündemine alınması nedeniyle bugün örgütlü oldukları tüm işyerlerinde genel grev yapacak.

KAMUSEN Genel Başkanı Metin Atan yaptığı yazılı açıklamada, sendikaların tüm itirazlarına rağmen hükümetin HP ödeneğiyle ilgili yasa tasarısını Meclis gündemine getirmesini, “Emekçiye karşı yapılmış açık bir darbe” olarak nitelendirdi.

“KAMUSEN olarak bu hukuksuz ve adaletsiz dayatmayı asla kabul etmiyoruz” diyen Atan, bu tasarının sadece kamu çalışanlarını değil; asgari ücretli, emekli ve sosyal yardım alan dar gelirlileri de etkileyeceğini söyledi.

Atan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Asgari ücretin 9 ay sabitlenmek istenmesi ve emekli maaşlarındaki artışın engellenmesi, halkımızı sefalete sürüklemektir. Bizler, toplumun genelini hiçe sayan bu anlayışa karşı sessiz kalmayacağız. Sonuç alıncaya kadar meydanlarda olmaya kararlıyız. Hükümetin olası bir grev yasağına karşı duruşumuz nettir. Yasağı tanımıyoruz, sivil itaatsizlik yoluna gidiyoruz.

Tüm üyelerimizi ve haklı davamıza inanan vatandaşlarımızı, provokasyonlara gelmeden, sağduyu ve sarsılmaz bir birlik içinde direnişimize destek vermeye çağırıyoruz.”

SONUÇ ALINANA KADAR GREV DEVAM EDECEK

Öte yandan Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hükümetin Hayat Pahalılığı ödeneğine yönelik hazırladığı yasa tasarısına karşı diğer sendikalarla bugün grevde olacaklarını söyledi.

Bengihan, saat 08.00’den itibaren örgütlü oldukları tüm iş yerlerinde sonuç alınıncaya kadar grev yapılacağını belirterek, tüm üyeleriyle birlikte saat 09.00’da Citroen Işıklarında toplanılarak, Meclis önüne yürüneceğini kaydetti.

GÜÇ-SEN

Gümrük Çalışanları Sendikası da (Güç-Sen) Hayat Pahalılığı (HP) ile ilgili yasa tasarısının geri çekilmemesi ve Meclis’in bugünkü gündemine alınması üzerine tüm bölgelerde genel grev kararı aldığını duyurdu.

Sendika açıklamasında, tüm üyelerini ve halkı grev meydanına davet etti.

HÜR-İŞ

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) da bugün yapılacak genel greve katılacaklarını açıkladı.

Hür-İş ve KKTC Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu yazılı açıklamasında, “hayat pahalılığıyla ilgili yasa tasarısının tüm uyarılara rağmen Meclis Genel Kurulu’na getirilmesinin bardağı taşıran son damla olduğunu” savundu.

Serdaroğlu, bu tasarının sadece kamu çalışanlarını değil; asgari ücretliden emekliye, sosyal yardım alanlardan engelli maaşı alanlara kadar toplumun "en kırılgan" kesimlerini doğrudan hedef aldığını ileri sürerek,” Milyonların hakkını hiçe sayan bu anlayışa karşı sessiz kalmamız mümkün değildir.” dedi.

Hükümetin bir grev yasağı getirmesi durumunda, bu yasağı tanımama ve sivil itaatsizlik yoluna gitme kararlarının da kesin olduğunu kaydeden Serdaroğlu, kısa vadeli kaygılar yerine geleceği düşünmek zorunda olduklarını belirtti; tüm çalışanlarını bu mücadeleye destek olmaya çağırdı.

Serdaroğlu, “Provokasyonlara geçit vermeden, emeğimizin ve ekmeğimizin onurunu hep birlikte savunacağız. Biz ne kimseden lütuf bekliyoruz ne de hakkımız olmayana göz dikiyoruz; tek derdimiz alın terinin karşılığının gasp edilmediği adil bir düzendir.” ifadelerini kullandı.

Memur-Sen’den yapılan açıklamada ise,dün yapılan toplantıda tüm üyeleriyle genel greve katılma kararı alındığı duyuruldu.

Açıklamada, “Memuru, işçiyi, emekliyi ülkede yaşanan ekonomik krizin tek sorumlusu olarak gösteren ve elini bordro mahkumlarının cebine atmaktan çekinmeyen yönetim anlayışını protesto etmek ve açıklanan ekonomik tedbirlere hayır demek için sendikaların almış olduğu genel grev kararını selamlıyoruz.” denildi.