Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu, 2024 yılının son toplantısını bugün gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre toplantı, saat 10.00’da Lefkoşa’da, Birlik binasında yapıldı.

Toplantıya, Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlık etti. Katılımcılar arasında Belediyeler Birliği As Başkanı ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu yer aldı.

Toplantıda, Belediyeler Birliği Müdürü Muammer Güneş, Mali İşler Amiri Emine Haydaroğulları, İdari Memur Nazan Özlatif ve Birlik Avukatı Müjgan Irkad da hazır bulundu.

Gündemde 2025 yılı bütçe hazırlıkları yer aldı. Belediye başkanları, bütçe aktarmaları hakkında bilgilendirildi ve KDV Oranları (Değişiklik) Tüzüğü ile ilgili istişarelerde bulundu. Ayrıca, belediyelerin gerçekleştirdiği yurt dışı ziyaretleri hakkında da bilgi paylaşımı yapıldı.

Toplantının, belediyeler arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve yeni yıl için stratejik planlamaları değerlendirmek açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.