Polisten verilen bilgiye göre, belirtilen saatler arasında Gazimağusa-Karpaz ana yolu üzerinde, Karpaz istikametinden gelip Gazimağusa'ya gitmek isteyen sürücülerin için ulaşım, Bahçeler Trafik Işıkları Kavşağından İskele ikinci çıkış noktasına yönlendirilerek Sınırüstü-Aygün-Ötüken köy yolları üzerinden sağlanacak.

Ercan-İskele ana yolu üzerinde, Ercan’dan gelip İskele'ye gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, İskele ikinci giriş noktasında yapılacak yönlendirme ile Bahçeler Trafik Işıkları kavşağı üzerinden yapılacak.

Granel Çemberi ile Ünimar Çemberi istikametini kullanarak Gazimağusa-Karpaz ana yoluna çıkış yapmak isteyen sürücüler için ulaşım ise, İskele ikinci giriş-çıkış noktasına yönlendirilerek Bahçeler trafik ışıkları kavşağı üzerinden sağlanacak.

Ötüken Çemberi ile Salamis Otel Çemberi arasındaki yol güzergahı ise, Gazimağusa'dan İskele'ye giden çift şeritli yol tek şeride düşürülerek, ulaşım gidiş ve geliş olarak tek şeritten sağlanacak.

Yarı maraton devam ettiği sürece, bu yolları kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçileri ile polis yönlendirmelerine uymaları istendi.