İskele Long Beach’de araçlarında uyuşturucu madde ve yaklaşık 28 bin TL nakit para bulunan dört kişi tutuklandı.

Önceki gece saat 23.30'da İskele Polis Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Long Beach bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, 25 yaşındaki isminin baş harfleri B.S, 26 yaşındaki isminin baş harfleri M.İ.K., 23 yaşındaki isminin baş harfleri B.S, S.T ve 26 yaşındaki isminin baş harfleri T.M.T’nin içinde bulunduğu park halindeki araçta yapılan aramada, toplam 133 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu satışından temin edildiğine inanılan toplam 28.155 TL nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.