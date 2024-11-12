Özel Kurs Eğitim Merkezleri platformunu oluşturan 40 civarında özel kurs ve eğitim yeri temsilcisi, Başbakanlık önünde toplandı. Emin Önüş tarafından okunan ortak açıklamada, yurt dışından özel kurs ve eğitimlere kayıt yaptıranlara getirildiği öne sürülen engelin kaldırılması istendi.

Açıklamada, yabancı uyruklulara özel kurs ve eğitimler için öğrenci vizesi verilmesinin durdurulduğu, bunun da İçişleri Bakanlığı bünyesindeki çevrimiçi sistemin kapatılarak yapıldığı belirtildi.

Sistemin kapatılmasıyla, “binlerce öğrencinin mağduriyet yaşamasına” ve eğitim kurumlarının mali planlamalarının altüst olmasına neden olunduğu savunulan açıklamada, “Özellikle yabancı öğrencilere eğitim verme hakkımızın elimizden alınması, kurumlarımızı zor durumda bırakmış ve ülke ekonomisine büyük bir darbe vurmuştur” denildi.

Özel kurs ve eğitim merkezlerinin "meslek edinme ve istihdam yaratma gibi önemli görevler yerine getirdiği" ifade edildi.

Sistemin kapatılmasının nedeninin açık bir şekilde açıklanması çağrısı yapılan açıklamada, “Özel kurs eğitim merkezlerinin yabancı uyruklu öğrencilere ikamet izni sağlama yetkisinin yeniden verilmesini istiyoruz” denildi.

Açıklamada, “Bu durum, öğrenci sayımızda büyük bir düşüşe neden olmuş ve merkezlerimizin iflas noktasına gelmesine yol açmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Almanya, İngiltere ve Malta gibi ülkelerde, mesleki eğitim merkezlerini yaygınlaştırıp, yabancıları da sisteme dahil ederek iş gücü planlamasında "başarılı oldukları" belirtilen açıklamada, “Bu ülkelerde genel eğitim ile mesleki eğitim arasında denge sağlanmış ve göçmen nüfusun iş gücüne entegrasyonu konusunda önemli adımlar atılmıştır. Ülkemizde ise genel eğitime ağırlık verilmekte ve mesleki eğitim yeterince desteklenmemektedir. Bu durum, nitelikli iş gücü açığına ve sektörel gelişmedeki dengesizliklere yol açmaktadır” denildi.

Açıklamada, kursiyerlere eğitim aldıkları alanda çalışma izni verilmesi, sürecin kolaylaştırılması,

mesleki eğitimin teşvik edilmesi, sorunların çözümü için ilgili kurumlar ve platform arasında şeffaf iletişim kanalı oluşturulması, kursiyer kayıt sisteminin güncellenmesi; güzellik, yiyecek-içecek, turizm, otomotiv gibi alanlardaki nitelikli iş gücü açığını kapatmak için mesleki eğitim kurs merkezlerinin desteklenmesi talep edildi.