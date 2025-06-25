Toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada, siyasi partiler, temmuz ayında Kıbrıs sorununa ilişkin yapılacak çok taraflı konferansa katılacak tarafları, “Kıbrıs sorununun özüne ilişkin müzakerelere, iyi niyetle ve BM kararları, uluslararası hukuk ve AB müktesebatı temelinde, mümkün olan en kısa sürede, kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşma amacıyla katılmaya” çağırdı.

Siyasi partiler, “esasa ilişkin görüşmelerin başarılı olabilmesi için, güven ortamının sağlanması amacıyla ilgili tüm taraflarca paralel olarak güven artırıcı önlemlerin alması gerektiğini” belirtti.

Partiler ayrıca, “BM Genel Sekreteri'nden, Kıbrıs sorunuyla ilgili yapılacak çok taraflı konferansa katılacak taraflara, Kıbrıs sorununun özüne ilişkin müzakerelere başlanmasının gerekliliğini vurgulamasını” da istedi.

Siyasi parti temsilcileri ayrıca, “Orta Doğu'daki çatışmalara dahil olan tüm taraflara, bölgede kalıcı barışı sağlamak için ateşkesin uygulanması, ölümlerin derhal durdurulması ve diplomasi yolunun kullanılması konusunda anlaşma” çağrısı yaptı.

Slovak Büyükelçi Martin Bezak himayelerinde yapılan bugünkü toplantıya, BKP’den Salih Rüştü Sonüstün, CTP’den Sami Özuslu, DP’den Salih Çeliker, KSP’den Mehmet Birinci ve Osman Zorba, TDP’den Güner Ersen ve YKP’den Murat Kanatlı ile Oğuz Özen katıldı.

Toplantıda, Güney Kıbrıs'tan ise AKEL’den Elias Demetriou; Yeşiller Partisi’nden Nicos Nicos Chrysostomou ve Stamos Papavassiliou; DEPA’dan Antigoni Papadopoulos; EDEK’ten George Georgiou ve Andreas Panagides; ERKK’ten Ioulia Khovrina Komnenos, Nikolaos Khovrin Komnenos ve George Loizides; Birleşik Demokratlar’dan Praxoula Antoniadou Kyriacou ve Volt Cyprus’dan Hulusi Kilim ve Costa Constanti yer aldı.

Bir sonraki toplantı, 30 Temmuz’da yapılacak.