Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 7 yıl arayla iki kez kalp nakli yapılan 56 yaşındaki Veli Çelik, “Bu kalbe dört elle sarılmam gerektiğini, başka şansım olmayacağını biliyorum. Herkesi organ bağışına duyarlı olmaya çağırıyorum. Birilerine umut olmak, hayat vermek çok güzel.” dedi.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Veli Çelik ve nakli gerçekleştiren hekimlerden, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi, Kalp ve Damar Cerrahı Dr. Hasan Birtan, organ bağışının hayat kurtardığını vurguladı.

İlk kalp naklini 49 yaşındayken olan, 7 yıl sonra yeniden kalp yetmezliği yaşadığı için ikinci kez kalp nakli yapılan Çelik, “İlk nakle güle oynaya gittim, ikincisinde korktum. Yaşamadığımız, duymadığımız bir şeydi.” dedi.

Dr. Hasan Birtan ise, aynı hastaya iki kez kalp nakli yapılmasının tıp literatüründe önemli bir yeri olduğunu belirterek, başarıyla gerçekleştirilen bu naklin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki ekibin tecrübe ve birikiminin gücünü gösterdiğini söyledi.

Ülkenin organ bağışında Avrupa’nın çok gerisinde olduğunu da belirten Birtan, iki buçuk yıldır bağışçı bulunamadığı için kalp nakli yapılamadığını, bazı hastaların nakil beklerken hayatını kaybettiğini ifade etti.

-Aynı bedende üç farklı kalp atımı...

İlk kalp yetmezliğinde yaşadığı gibi yine çabuk yorulma, nefes darlığı gibi belirtileri olduğunu anlatan Veli Çelik, “Belki kendime tam dikkat edemedim, bilmiyorum. Kötü beslenmem, sigaram, alkolüm yok ama birkaç damarım bozulmuş” dedi.

İkinci nakil gündeme geldiğinde yaşadığı tedirginliği anlatan Çelik, ilk operasyondaki rahatlığının yerini bu kez ciddi bir korkunun aldığını ifade etti.

Dr. Hasan Birtan’ın kendisine cesaret verdiğini, ekibe de çok güvendiğini söyleyen Çelik, “Bu kararı verdiğime memnunum. İyileşmek için ciddi gayret sarf ediyorum.” dedi.

- “Her şey kısmet”

Evli ve iki kız babası olduğunu, uzun yıllar tır ve kamyon şoförlüğü yaptığını söyleyen Çelik, “Kendimi Allah’ın sevgili kulu olarak görüyorum. Allah beni çocuklarıma bağışladı. Hayatıma kaldığım yerden devam etmek, ailemle mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürmek istiyorum. Her şey kısmet…” diye konuştu.

Organ naklinin insana anlatması zor duygular hissettirdiğini belirten Veli Çelik, bağışçı aileye ve nakilde emeği geçenlere teşekkür, hayatını kaybeden hastaya da rahmet diledi.

-Birtan: “6’ncı kalp nakli yapıldı”

Veli Çelik’in durumuyla ilgili bilgi veren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Birtan, kalp naklinden 7 yıl sonra yaygın damar hastalığı gelişen hastaya bilimin önerdiği altın tedaviyi uygulayarak, ikinci kez nakil yaptıklarını ifade etti.

Yaklaşık 12 saat süren ameliyatın riskli ve zor geçtiğini belirten Birtan, “Yoğun bakım sürecini iyi geçiren, 10 günün ardından servise çıkarılan hastamızın bu hafta içinde taburcu edilmesini planlıyoruz” dedi.

Veli Çelik’in dünyada çok ender karşılaşılan, literatüre girecek vakalardan biri olduğunu, uluslararası kongrelerde de bu konuda sunum yapacaklarını ifade eden Hasan Birtan, bu başarının kalp naklindeki cerrahi yetkinliğin uluslararası standartlarda olduğunun kanıtı olduğunu söyledi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Hasan Birtan, Devlet Hastanesi'nde kısa süre önce 5’inci kalp naklini 29 yaşında yapay kalple yaşayan bir hastaya yaptıklarını anımsatarak, Veli Çelik'in 6'ncı nakil hastası olduğunu söyledi.

Kalp nakliyle yetmezlikte olan hastaların hayatının kurtulabileceğini yineleyen Dr. Hasan Birtan, Avrupa’nın çok gerisinde olan organ bağışının artması, kalp yetmezliği yaşayan hastaların hastaneye müracaat ederek, nakil listesine girmesi gerektiğini söyledi.

Çok komplike gibi görünse de kalp nakillerinde ince doku uyumuna bakılmadığını da kaydeden Birtan, bekleme listesindeki en uygun ve en kritik vakaya öncelik verildiğini belirtti.

Hasan Birtan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Klinik Şefi Dr. Ozan Emiroğlu, operasyona katılan Akdeniz Üniversitesi uzmanlarından Prof. Dr. Ömer Bayezid’e ve nakil ekibine teşekkür ettiği konuşmasında, Ömer Bayezid’in kendilerine her zaman moral ve motivasyon sağladığını söyledi. Birtan, bu konuda yurt dışında eğitimlere katıldıklarını da aktardı.

-Bağışçı olmak için Sağlık Bakanlığı’na başvurulabilir

Organlarını bağışlamak isteyen vatandaşlar Sağlık Bakanlığı’nda form doldurarak, bağışta bulunabiliyor.

Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden de indirilebilen formda, böyle bir durumda aileden kiminle iletişime geçilmesi gerektiğiyle ilgili bilgiler de talep ediliyor.