Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği kaza hakkında yolcular tarafından dile getirilen iddiaların inceleneceğini ifade etti.

Bakan Arıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Girne Limanı açıklarında alabora olan gemiyle ilgili yolcuların tüm iddialarının araştırılacağını söyledi.

Arıklı, kapıların yolcuların üzerine kilitlendiği ve kaptanın gemiden kaçtığı yönündeki suçlamaları en ince ayrıntısına kadar inceleyeceklerini vurguladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının, Polis Genel Müdürlüğünden ayrı bir soruşturma başlatacağını belirten Arıklı, geminin evrakları, yeterliliği, liman izinleri ve güvenlik tedbirleri ile ilgili soruşturmanın sonucunu kamuoyuna duyuracaklarını anlattı.

Arıklı, geminin kaptanı ile 7 mürettebatın gözaltında olduğu bilgisini paylaştı.

Kurtarılan yolcular, geminin limandan ayrılmasından kısa süre sonra su almaya başladığı ve gemideki görevlileri uyarmalarına rağmen dikkate alınmadıkları yönünde söylemlerde bulunmuştu.