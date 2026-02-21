Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (KUŞKOR), İnce Av'ın (Cikla Avı'nın) 15 Mart'a kadar uzatılmasının, yaban hayatına zarar vereceği uyarısında bulunarak bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

KUŞKOR Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, mart'ın Kıbrıs'ta yaban hayvanların üreme döneminin başladığı ay olduğu vurgulandı ve üreme döneminde hayvanların rahatsız edilmemesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada "Göçmen hayvanlara göç için beslenme şansı tanınmalı, gelecek sene daha kuvvetli gelebilmeleri için fırsat verilmelidir" denildi.

İnce Av'ın bitiş tarihinin şubat sonundan 15 Mart'a uzatılmaması istenen açıklamda konuyla ilgili olarak Merkezi Av Komisyonu’nda (MAK) karar alındığı, bugün Komisyon'un "avcıların istediği her kararı onaylayan komite" olarak görev yaptığı, Komisyon'da yaban hayatın haklarını savunmak isteyen bir temsilci olsa dahi azınlıkta kaldığı belirtildi.

İnce Av sezonunun uzatılmasında "iklim değişikliğinin" gerekçe gösterildiği anımsatılan açıklamada, "Uluslararası çalışmalarda bazı cikla popülasyonlarının iklim değişikliğine bağlı olarak daha erken dönemde üremeye başladığını gösteriyor. 50 yıllda yaklaşık 2-3 hafta erken üreyen popülasyonlar var. Kısacası daha erken göç ediyorlar. Yani, avın uzatılması bilimsel verilere ve iklim değişikliğine aykırı bir karardır. Bilimsel verilere göre, av daha erken bitirilmelidir" denildi.

Açıklamada, İnce Av'ın Şubat ortası bitmesi gerektiği kaydedildi.

Pazar günlerinin pek çok aile açısından doğaya çıkmak için tek fırsat olduğu belirtilen açıklamada, "Maalesef doğal alanların çoğu ava açık olduğundan ekim-şubat arası doğa aktiviteleri çok kısıtlanır. Kısacası, avın uzatılması sadece bir camianın değil, tüm halkın inisiyatifindedir. Kısacası, hem halk sağlığı, hem de yaban hayat göz önünde bulundurularak avın uzatılması kararı kesinlikle kabul edilemez" ifadeleri yer aldı.