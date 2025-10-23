Alithia gazetesi, “Thatcham Research” adlı araştırma şirketinin yayınladığı verilere göre, 2021-2024 yılları arasında İngiltere’den çalınan lüks araçların yüzde 38,5 oranında Kongo, yüzde 20,1 oranında Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 6,7 oranında Güney Kıbrıs, yüzde 5,7 oranına Jamaika ve yüzde 5,1 oranında Gürcistan’a gönderildiğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın lüks araç ve yedek parça dolaşımı için kavşak ülke olduğunu, çünkü trafiğin İngiltere’deki gibi sol şeritten aktığını ve Akdeniz piyasalarına açılan kapı olduğunu kaydetti.

Suç örgütlerinin, adanın coğrafi konumunu kullanarak üçüncü ülkelere yedek parça satışı ve ihracat yaptığını belirten gazete, tespit edilen çalıntı araçların yarısından fazlasının lüks markalara ait olduğuna dikkat çekti.