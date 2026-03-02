Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), sağlık yatırımlarının siyasi takvimlere göre değil, bilimsel planlama ve gerçekçi fizibiliteye göre yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Tıp-İş Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, kamuoyuna farklı tarihler verilerek açılacağı duyurulan hastanelerle ilgili sürecin artık "ciddiyet sorunu haline geldiği" savunuldu.

Girne Hastanesi için 2025 yılı sonunun işaret edildiği, Güzelyurt Hastanesi için 15 Kasım 2025 tarihinin açıklandığı, ardından Şubat 2026 denildiği ancak bu tarihlerde hastanenin hizmete açılmadığı kaydedilen açıklamada, “Bugün Mart 2026’dayız” denildi.

-“Sürekli değişen ve gerçekleşmeyen açılış takvimleri, kamuoyunda güven erozyonuna yol açıyor”

Lefkoşa Yeni Hastanesi için 2027 yılı, Pamuklu Hastanesi için ise 2026 yılı içinde tamamlanma tarihi belirtildiği yer alan açıklamada, şöyle devam edildi:

“Sürekli değişen ve gerçekleşmeyen açılış takvimleri, kamuoyunda güven erozyonuna yol açmaktadır. Sağlık yatırımları siyasi takvimlere göre değil, bilimsel planlamaya ve gerçekçi fizibiliteye göre yürütülmelidir.”

-“Bina yapmak sağlık sistemini güçlendirmek anlamına gelmez”

Her ertelenen tarihin mevcut hastanelerde artan yoğunluk, yetersiz yatak kapasitesi, sağlık çalışanlarının artan iş yükü ve hastaların geciken tedavisi anlamına geldiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bina yapmak sağlık sistemini güçlendirmek anlamına gelmez. Kadro planlaması, altyapı hazırlığı, teknik donanım, sürdürülebilir bütçe ve şeffaf takvim olmadan yapılan açıklamalar, sağlık sisteminin yapısal sorunlarını gizleyemez.”

Halkın sağlığının propaganda konusu olmadığı, sağlık yönetiminin ciddiyet, şeffaflık ve sorumluluk gerektirdiği vurgulanan açıklamada, gerçekçi, kamuoyuna açık ve denetlenebilir bir takvim, ülkenin gerçek ihtiyaçlarına uygun kamusal sağlığı önceleyen bir planlama talep edildi.