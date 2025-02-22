Üniversitelerarası basketbol ligi Musmer Unileague 7. hafta karşılaşmasında Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’nü mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Baştan sona üstün oynayan BAU, tüm periyotları önde tamamlayarak karşılaşmadan galip ayrıldı.

Mücadelenin en skorer ismi BAU’dan Yoan Zike oldu. 24 sayıyla takımına büyük katkı sağlayan Zike, galibiyetin mimarlarından biri olurken, Temur Rustamov da 7 ribaundluk performansıyla pota altındaki hâkimiyetini gösterdi.

ODTÜ cephesinde ise Kerem Ege Öztüre öne çıkan isimdi. 13 sayı ve 9 ribaundluk performans sergileyen Öztüre, takımını ayakta tutmaya çalışsa da çabaları ODTÜ için galibiyete yetmedi.

Bu sonuçla BAU, Musmer Unileague’de önemli bir galibiyet alırken, ODTÜ için ise zorlu bir hafta geride kaldı.