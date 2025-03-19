Yeltekin, Olko Birlik Kooperatifi'nin 50 yıldır Güzelyurt'ta faaliyet gösteren önemli bir kuruluş olduğunu belirterek, "Birlik; ilgisizlik, vurdumduymazlık ve siyasi entrikaların sonucu olarak kapatılmak isteniyor" şeklinde konuştu.

Kooperatifin uzun yıllardır Kooperatif Şirketler Mukayyitliği'ne bağlı idare memurları tarafından yönetildiğini belirten ve "Mukayyitliğin bizimle ilgili yaptığı çalışmalar, hiçbir zaman gerçekçi ve doğru bir adım olmadı.” ifadelerine yer veren Yeltekin, konuyu defalarca Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile görüştüklerini ancak bir sonuca ulaşamadıklarını söyledi.

-“Bu mallara el koyacaklar, bizi kapatacaklar”

Olko Birlik'e ait üç değerli emlağın Güzelyurt’ta bulunduğunu belirten ve “Bu mallara el koyacaklar, bizi kapatacaklar” iddiasında bulunan Yeltekin, kooperatifin sürdürülebilirliği için defalarca çözüm önerisi sunduklarını, Koop-Süt ile iş birliği yaparak ürün satışlarını bölgede gerçekleştirmeyi teklif ettiklerini ancak yetkililerin bu önerilere kayıtsız kaldığını savundu.

-"Bize mal verilmiyor"

Koop-Süt ile yaşadıkları sıkıntılara da değinen Yeltekin, soğuk hava depolarından mal almak için Haspolat’a bir tır gönderdiklerini ancak 20 bin TL ödedikleri halde boş döndüklerini belirtti.

Yeltekin, depoların mal dolu olmasına rağmen kendilerine "mal yok" denildiğini öne sürerek, " Bize mal verilmiyor. Bizi kasıtlı olarak batırmaya çalışıyorlar. Güzelyurt bölgesine başka bir bayi vererek 400-500 bin euroyu kendi hesaplarına alacaklar ve bunu Koop-Süt'e aktararak şirketin finansal durumunu iyileştirmeyi planlıyorlar" dedi.

-"Mukayyitlik sessiz kalıyor"

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği'ni eleştiren Yeltekin, geçen yıl Koop-Süt’ün 22 milyon TL olan zararının bu yıl 55 milyona ulaştığını belirterek, Mukayyitliğin bu duruma sessiz kaldığını savundu.

Kooperatiflerin denetiminden sorumlu olan Mukayyitliğin, bazı kooperatiflerin Lefkoşa'da izinsiz emlak satışına göz yumduğunu öne süren Yeltekin, “Bugün Lefkoşa’da faaliyet gösteren bazı kooperatifler, son üç yılda on milyon, on beş milyon, bu yıl ise yirmi beş milyon TL zarar etti. Peki, neden bu kooperatiflerin yönetim kurulları görevden alınmıyor?” diye sordu.

Hiçbir kooperatifin Mukayyitliğin izni olmadan emlak satamayacağını da belirten Yeltekin, Mukayyitliğin bu duruma sessiz kaldığını ancak az sayıda çalışanı olan Olko Birlik’e sert tepki gösterildiğini ifade etti.

-"Ekmek paramıza engel oluyorlar"

Asgari ücretle çalışan beş kişinin ekmek parasına engel olunmaya çalışıldığını dile getiren Yeltekin, "Koop-Süt bize aylık 2 milyon TL'lik mal verseydi, biz bu malı satar ve yüzde 15 kâr elde ederek maaşlarımızı karşılardık. Ama buna da izin vermediler" diye konuştu.

Yeltekin, kooperatifin ambarında beş aydır mal bulunmadığını ve bunun yetkililerin ilgisizliğinden kaynaklandığını belirterek, "Mal yok çünkü idare memurları alışverişimize engel oluyor. Koop-Süt ve Mukayyit ise sözlerini geçiremiyorlar" şeklinde konuştu.

Başka bir şirketin, Güzelyurt’taki tüm işletmelere yoğurt, ayran, süt ve meyve suyu gibi ürünleri sattığını belirterek, "Bunu da söylüyoruz, ama kimse ses çıkarmıyor" ifadelerine yer veren Yeltekin, durumu daha önce Fikri Bey'e de ilettiklerini ve Bakan ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini ancak herhangi bir çözüm bulunmadığını söyledi.

Son olarak, yetkililere seslenen Yeltekin, "Kooperatiflerden sorumlu Bakan Fikri Ataoğlu'na soruyorum: Seçim gündeme geldiğinde Olko Birlik çalışanlarından ve Güzelyurt halkından nasıl oy isteyeceksiniz?" diyerek tepkisini dile getirdi.