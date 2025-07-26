Basketbolda Kuzey Kıbrıs’ta bir ilk ÜDa KKTC/TC Pro Kampı başladı.

10 gün sürecek olan ÜĞÜTÜCÜLab ve Ahmet “DAGER” iş birliğiyle düzenlenen ÜDa KKTC/TC Pro Kampı NEU RA25 Spor Salonu’nda start aldı.

10 gün sürecek

Organizasyonda Türkiye Süper Lig ekiplerindewn Büyükçekmece, Pınar Karşıyaka, Tofaş, Beşiktaş oyuncularının yanı sıra, Final Spor, Canada Ridley College, KK Buducnost Novi Sad, Koledz Belgrad’ın yanı sıra Yakın Doğu Üniversitesi ve Koopspor’lu oyuncular yer alıyor.

Kamp boyunca, oyuncular “Yetenek Gelişimi ve Oyun Bilgisi” odaklı eğitimler alacak, profesyonel seviyeye bir adım daha yaklaşacaklar.

Nasıroğlu da izledi

KKTC hem de Türkiye’den üst düzey kulüplerin genç yeteneklerini bir araya getirilen organizasyon un ilk gününü Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nazıroğlu da izleyerek organizasyon yetkililerinden bilgi alarak destek belirtti.