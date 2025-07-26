Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlık, KKTC Meteoroloji Dairesi’nin hava sıcaklığına ilişkin yaptığı değerlendirmeler ve İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri çerçevesinde, açık alanda yüksek sıcaklık altında çalışmanın oluşturduğu sağlık riski nedeniyle, 28 Temmuz - 31 Temmuz tarihleri arasında geçerli olmak üzere, dışarda güneş altında çalışmayı saat 12.00 ile 16.00 arasında yasaklama kararı aldı.

Açıklamada, “Meskun mahal dışında yapılacak olan Tarım ve İnşaat Sektörü işleri için işe başlama saatleri işverenler tarafından belirlenebilir; erken işe başlama kapsamında inşaat işinin bulunduğu yere agrega, hazır beton, diğer inşaat malzemesi ve iş makinesi taşınması için erken işe başlama saati kapsamında uygulama yapılabilir” denildi.



