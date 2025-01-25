Basketbolda Federasyon Kupası kuraları erkekler ve kadınlarda yarın sabah çekilecek. Bu yıl TESKa and Cahit Nesipoğlu Şirketi sponsörlüğünde Şubat ayı içinde yapılacak olan kupada kura çekimi saat 11.00’de sponsor firmanın yerinde gerçekleşecek. Kupada erkeklerde Gönyeli KoopBank, Akdeniz Spor Birliği, Çetinkaya, Larnaka Gençler Birliği, Soyer Aksu, Cortado Adaspor, Base Basketbol, takımları yer alacaklar. Kadınlarda ise Levent, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gençler Birliği, Akdeniz Spor Birliği ile Base Basketbol takımları mücadele edecekler.