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Zorlu maçın galibi G.Birliği

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Zorlu maçın galibi G.Birliği
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KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de heyecan devam ediyor. Dün akşam oynanan beşinci hafta maçında Caesar L. Gençler Birliği ile GAÜ, İskele Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 65-50 kazanan G.Birliği dördüncü maçında ikinci galibiyeti elde ederken, GAÜ de ligdeki ikinci yenilgisini aldı.
Maçın ilk periyodunda etkili olan taraf G.Birliği oldu. Atilla Topaloğlu ve Ayomikun Omah’ın 7’şer sayı attığı bu periyodu 24-15 üstün tamamlayan G.Birliği’ne karşı ikinci periyotta toparlanan GAÜ, Fuat Çağdal ve Hamit ÇEliktaşlılar’a Emir Can Mercan’ın da destek vermesi ile farkı azalttı. Devre 33-27 G.Biriği üstünlüğü ile tamamlanırken, üçüncü periyot dengeli bir oyuna ve yakın bir skorla geçildi. Son periyoda 4 sayı farkla önde giren İskele temsilcisi, Omah’ın liderliğinde rakibine yakalama şansı vermedi ve mücadeleden 65-60 üstün ayrıldı.
Caesar G.Birliği’nde Ayomikun Omah 17 sayı 11 ribaunt ile geceyi tamamlarken, Hasan Kasap ve Akinjide Omisakin 11’er sayı ile kendisine destek verdiler. GAÜ’de en skorer isim 17 sayı ile maçı tamamlayan Hamit Çeliktaşlılar oldu.
 
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