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YDÜ Hastanesi Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın sağlık sponsoru

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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu’nun organize ettiği “Euro Cup 2”de KKTC’yi temsil edecek olan Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın sağlık sponsoru oldu

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YDÜ Hastanesi Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın sağlık sponsoru

akın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Engelliler Spor Federasyonu’na bağlı Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın sağlık sponsoru oldu. 

Ülkemizde, yurt içinden ve yurt dışından hastalara dünya standartlarında tanı ve tedavi hizmetleri sunan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, sahip olduğu sosyal sorumluluk bilinci ile 2020-2021 sezonunda hem Türkiye hem de uluslararsı liglerde mücadele eden Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın sağlık sponsorluğunu üstlendi.

Kalpler tek yürek!

Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 22-24 Nisan tarihleri arasında Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu IWBF tarafından organize edilen ve İtalya'nın Sassari şehrinde yapılacak “Euro Cup 2” finallerinde KKTC’yi temsil etmeye hazırlanıyor. Hazırlıklar kapsamında tüm takım oyuncuları Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde sağlık taramasından geçirildi. 

İtalya’nın ev sahipliği yapacağı kupada, 9 ülkeden 23 takım 3 farklı grupta mücadele edecek. Vakıflar, turnuvada İtalya, Polonya, Fransa ve İspanya’dan rakipleriyle karşı karşıya gelecek. 

“Kalpler Tek Yürek” sloganı ile her koşulda takıma destek olduklarını belirten Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yetkilileri, ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek olan Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’na başarılar diledi. 

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