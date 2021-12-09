YDÜ fire vermedi: 103-58

Rakibi Rauf Denktaş Üniversitesi’ni mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi, ÜNİLİG’de ikide iki yaptı

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversite Sporları Federasyonu işbirliğinde düzenlediği ÜNİLİG’de ikinci hafta tamamlandı. Haftanın kapanışındaBahar Mevlit, Kaan Yatman ve Sena Özşen hakem üçlüsünün yönettiği maçta Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) karşılaştı. RA25 Spor Salonu’nda oynanan maçta YDÜ baştan sona üstünlüğünü koruyarak mücadeleyi 103-58 galip tamamladı ve ikinci maçını da kazandı.

28-14, 47-31, 71-40 ve son periyottaki 32-18’lik performansı sonucunda YDÜ galibiyete 103-58’lik skorla uzandı.

RDÜ’den James Baker Jr kaydettiği 26 sayı ile müsabakanın en skorer oyuncusu oldu. YDÜ adına 18 sayı kaydeden Günay Ertopaloğlu ise takımının en skorer ismi olarak maçı tamamladı.

