Vakıflar Tekerlekli Basketbol takımı Pendik’le başlıyor

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig’de mücadele eden Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımız sezona Pendikspor deplasmanı ile başlıyor

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig’de sezon bugün başlıyor.

Bu sezon iki grupta oynanacak ligde Vakıflar, B Grubu’nda Fenerbahçe, Beşiktaş, Pendik, Türk Silahlı Kuvvetleri, Ordu, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bağcılar’la mücadele edecek. Vakıflar ilk maçında bugün saat 13.00’de Pendik’le deplasmanda oynayacak.

Öte yandan, BRT 1’de yayınlanan “Potanın Nabzı” programına konuk olan Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz’le Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takım Antrenörü Hasan Serbülent bu sezon ligde “Play-Off”a kalma mücadelesi vereceklerini belirtti. Akdeniz ve Serbülent 7-10 Mart’ta İtalya’da yer alacak CUP 3’te ise gruptan çıkarak finallere kalma hedefinde olduklarını da ekledi.

