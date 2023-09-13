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Vakıflar parkeye indi

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Vakıflar parkeye indi
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Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı bu sezon mücadele edeceği Türkiye Süper Lig maratonu öncesinde çalışmalarına başladı.
Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen ilk idmana yerli oyuncuların yanı sıra geçtiğimiz sezon kadroda bulunan Iraklı oyuncu Ala ve Türkiye’den transfer edilen Umut da katıldı.
Takımın anlaşma sağladığı İran Milli Takımı’ndan diğer 2 oyuncunun da ay sonu ekibe katılması bekleniyor.
 
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