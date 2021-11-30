ÜNİLİG’de açılış YDÜ’den

ÜNİLİG’de ön eleme heyecanının ardından normal sezon başladı. Sezonun açılış karşılaşmasında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) karşı karşıya gelirken, rakibine 44-86’lık üstünlük kuran YDÜ sezona galibiyetle başladı

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversite Sporları Federasyonu işbirliğinde düzenlediği ÜNİLİG’de ön eleme mücadelesinin tamamlanmasının ardından normal sezon başladı. Sezonun açılış karşılaşmasında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) karşı karşıya geldi.

CIU Arena’da yer alan ilk hafta karşılaşmasında rakibine 11-24, 22-43, 33-67 ve 44-86’lık üstünlük kuran YDÜ sezona galibiyetle başladı.

YDÜ adına 24 sayı kaydeden Chijindu Ayomikun Omah maçın en skorer ismi oldu. UKÜ’den Salomon Essam 16 sayı ile takımının en skorer ismi olarak maçı tamamladı.

ÜNİLİG’e 30 Kasım Salı günü Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) arasında saat 19.00’da Necati Taşkın Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma ile devam edilecek