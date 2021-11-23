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Ünilig bileti UKÜ’nün

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Ünilig bileti UKÜ’nün
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KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversiteler Spor Federasyonu ile birlikte organize ettiği 2021 – 2022 sezonu ÜNİLİG ön eleme turunda nefesleri kesen bir maç oynandı.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) kozlarını UKÜ Arena’da paylaştı. Kazananın UNLİG’e doğrudan katılacağı zorlu maçı 9 sayı farkla 71 – 62’lik skor ile kazanan UKÜ oldu. Bu sonucun ardından UKÜ takımı UNİLİG’e doğrudan katılım hakkı kazandı.
 
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