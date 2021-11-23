Ünilig bileti UKÜ’nün

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversiteler Spor Federasyonu ile birlikte organize ettiği 2021 – 2022 sezonu ÜNİLİG ön eleme turunda nefesleri kesen bir maç oynandı.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) kozlarını UKÜ Arena’da paylaştı. Kazananın UNLİG’e doğrudan katılacağı zorlu maçı 9 sayı farkla 71 – 62’lik skor ile kazanan UKÜ oldu. Bu sonucun ardından UKÜ takımı UNİLİG’e doğrudan katılım hakkı kazandı.

