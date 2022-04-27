banner762
banner815
Lefkoşa ralliye doyacak
Lefkoşa ralliye doyacak
11 0
94 0
 
Kiralık araç şirketleri araçlarını kullananları neden uyarmıyor?
Kiralık araç şirketleri araçlarını kullananları neden uyarmıyor?
143 0
Kadir Gecesi idrak ediliyor
Kadir Gecesi idrak ediliyor
5 0
Elektrikte indirim bir aylık olacak
Elektrikte indirim bir aylık olacak
35 0
Dilekkaya’da adrenalin zirve yaptı
Dilekkaya’da adrenalin zirve yaptı
8 0
Gezi Parkı Davasında çıkan karara tepki yağdı
Gezi Parkı Davasında çıkan karara tepki yağdı
21 0
banner797
banner794

U17’ler parkeye iniyor

banner476

banner825
U17’ler parkeye iniyor
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U17 Erkekler Ligi’nde 2021-22 sezonu başlıyor. Yeni sezon 28 Nisan Perşembe günü oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.
Bu sezon ligde sekiz takım mücadele edecek. Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ),Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Soyer, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Mağusa Gelişim Akademisi (MGA), Akdeniz Spor Birliği, Hacıganimler ve Koopspor ligde yer alacak olan ekipler. Ligin ilk hafta karşılaşmalarının programı şu şekilde:
 
28 Nisan Perşembe
E. Apakan Spor Salonu: GAÜ – YDÜ (20.00)
N. Taşkın Spor Salonu: Soyer – DAÜ (20.00)
10 Mayıs Salı
N. Taşkın Spor Salonu: Hacıganimler – Koopspor (20.00)
14 Mayıs Cumartesi
Mağusa Arena: MGA – Akdeniz (15.00)
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.