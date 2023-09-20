Soyerspor sezonu açtı

Basketbolun öncü ekiplerinden Soyerspor yeni sezonu Atatürk Stadı’nda açtı.

Atatürk Stadı’nda gerçekleşen açılışta Basketbol Okulu, U 18 ve U 20 takımlarında olan 56 sporcu katıldı.

Sporcular takım antrenörleri ile birlikte Atatürk Stadı tartan pistinde kondisyon idmanı yaptılar.

