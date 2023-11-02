Soyer “Babaları” parkede buluştu

Basketbol Federasyonu kulüplerinden Soyerspor Kulübü’nün bünyesinde bulunan oyuncuların babaları yönetim tarafından düzenlenen organizasyona Basketbol oynadı.
Şehit Ertuğrul İlkokulu Spor Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe kulüp yöneticileri ve oyuncuların babaları da katıldı. Sporcu babaları organizasyonda takımlara ayrılarak maçlar gerçekleştirdiler. Kulüp yetkilileri, bu etkinliğin devam edeceğini açıkladılar.
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