Şöhretlerin performansı alkışlandı

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) sponsorluğunda organize edilen GİKAD Kadınlar Açılış Kupası öncesinde anlamlı bir dostluk maçı oynandı.Basketbol Federasyonu karşılaşma öncesinde ülke basketbolunda uzun yıllar hizmet veren ve başarılar kazanan kadın basketbolcuları Şöhretler Maçı ile bir araya getirdi.Şampiyon Meleklerin bir pankart ile anıldığı maçta yıllarını parkeye vermiş birçok değer, basketbolun güzelliklerini yaşadı.Ayten Gazi, Ayşen Kofalı, Tanyel Güvensoy Çerkez, Melis Güvensoy, Damla Öneri, Ulaş Azer, Şerife Kanlı, Faika Köker Hakverdi, Marina Kamkam, Emete Anıl, Damla Türken , Havva Arabacıoğlu, Seral Tan, Meliz Özkıraç, Didem Kaner, Leman Çavuşoğlu, Gönül Özkan, Eda Türmen Kutruza, Gülşah Sanver Manavoğlu, Lal Kaner ve Gizem Özkıraç bu keyif dolu maçta forma giyerek izleyicilere güzel bir gece yaşattılar.