RDÜ’den Basketbol Federasyonu’na teşekkür ziyareti

Metgin Ünilig’i şampiyon tamamlayan Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) yönetim, teknik heyet ve basketbolcuları KKTC Basketbol Federasyonu’na teşekkür ziyaretinde bulundu.
RDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak başkanlığındaki heyet, Federasyon Başkanı Orhun Mevlit’e organizasyon ile ilgili memnuniyetlerini dile getirdi.
Görüşmede oyuncular da memnuniyetlerini ve organizasyonla ilgili düşüncelerini federasyon yetkililerine iletme fırsatı buldular.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.