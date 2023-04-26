RDÜ’den Basketbol Federasyonu’na teşekkür ziyareti

Metgin Ünilig’i şampiyon tamamlayan Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) yönetim, teknik heyet ve basketbolcuları KKTC Basketbol Federasyonu’na teşekkür ziyaretinde bulundu.

RDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak başkanlığındaki heyet, Federasyon Başkanı Orhun Mevlit’e organizasyon ile ilgili memnuniyetlerini dile getirdi.

Görüşmede oyuncular da memnuniyetlerini ve organizasyonla ilgili düşüncelerini federasyon yetkililerine iletme fırsatı buldular.



