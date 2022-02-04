Potada lig mücadelesi için geri sayım

Basketbolda Büyük Erkekler Pro Lig’e hazırlık amaçlı düzenlenen Açılış Kupası’nın tamamlanmasının ardından gözler 2021-22 sezonu lig mücadelesine çevrildi. İkisi yeni oluşturulan ekipler olmak üzere altı takımın mücadele vereceği ligde karşılaşmalar 21 Şubat haftası başlayacak.
İKİ YENİ EKİP
Federasyon tarafından bir süredir atılan adımlar sonrasında ligde iki yeni ekip boy gösterecek. Yapılan girişimler sonucunda Larnaka Gençler Birliği ile Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü yeni sezonda parke zeminde olacak olan ekipler oldular. Bu takımlardan ayrı olarak Çetinkaya Türk Spor Kulübü, Koopspor, Soyer Hacıganimler ve Girne Amerikan Üniversitesi de ligin diğer ekipleri olacak.
FİKSTÜR ÇEKİLDİ
Büyük Erkekler Pro Lig’de 2021-22 fikstür çekimi gerçekleştirildi. 10 haftalık fikstür şu şekilde oluştu:
1. Hafta
Larnaka GB – Çetinkaya
Koop – Soyer
K. Kaymaklı – GAÜ
2. Hafta
Çetinkaya – GAÜ
Soyer – K.Kaymaklı
Larnaka GB – Koop
3. Hafta
K.Kaymaklı – Larnaka GB
Koop – Çetinkaya
GAÜ – Soyer
4. Hafta
Koop – K.Kaymaklı
Çetinkaya – Soyer
Larnaka GB – GAÜ
5. Hafta
Soyer – Larnaka GB
GAÜ – Koop
K.Kaymaklı – Çetinkaya
6. Hafta
GAÜ – K.Kaymaklı
Soyer – Koop
Çetinkaya – Larnaka GB
7. Hafta
GAÜ – Çetinkaya
K.Kaymaklı – Soyer
Koop – Larnaka GB
8. Hafta
Larnaka GB – K.Kaymaklı
Çetinkaya – Koop
Soyer – GAÜ
9. Hafta
GAÜ – Larnaka GB
K.Kaymaklı – Koop
Soyer – Çetinkaya
10. Hafta
Çetinkaya – K.Kaymaklı
Koop – GAÜ
Larnaka GB - Soyer
Basketbolda Büyük Erkekler Pro Ligi 2021-22 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi
Basketbolda Büyük Erkekler Pro Lig’e hazırlık amaçlı düzenlenen Açılış Kupası’nın tamamlanmasının ardından gözler 2021-22 sezonu lig mücadelesine çevrildi. İkisi yeni oluşturulan ekipler olmak üzere altı takımın mücadele vereceği ligde karşılaşmalar 21 Şubat haftası başlayacak.