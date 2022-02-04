Potada lig mücadelesi için geri sayım

Basketbolda Büyük Erkekler Pro Ligi 2021-22 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi

Basketbolda Büyük Erkekler Pro Lig’e hazırlık amaçlı düzenlenen Açılış Kupası’nın tamamlanmasının ardından gözler 2021-22 sezonu lig mücadelesine çevrildi. İkisi yeni oluşturulan ekipler olmak üzere altı takımın mücadele vereceği ligde karşılaşmalar 21 Şubat haftası başlayacak.

İKİ YENİ EKİP

Federasyon tarafından bir süredir atılan adımlar sonrasında ligde iki yeni ekip boy gösterecek. Yapılan girişimler sonucunda Larnaka Gençler Birliği ile Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü yeni sezonda parke zeminde olacak olan ekipler oldular. Bu takımlardan ayrı olarak Çetinkaya Türk Spor Kulübü, Koopspor, Soyer Hacıganimler ve Girne Amerikan Üniversitesi de ligin diğer ekipleri olacak.

FİKSTÜR ÇEKİLDİ

Büyük Erkekler Pro Lig’de 2021-22 fikstür çekimi gerçekleştirildi. 10 haftalık fikstür şu şekilde oluştu:



1. Hafta

Larnaka GB – Çetinkaya

Koop – Soyer

K. Kaymaklı – GAÜ



2. Hafta

Çetinkaya – GAÜ

Soyer – K.Kaymaklı

Larnaka GB – Koop



3. Hafta

K.Kaymaklı – Larnaka GB

Koop – Çetinkaya

GAÜ – Soyer



4. Hafta

Koop – K.Kaymaklı

Çetinkaya – Soyer

Larnaka GB – GAÜ



5. Hafta

Soyer – Larnaka GB

GAÜ – Koop

K.Kaymaklı – Çetinkaya



6. Hafta

GAÜ – K.Kaymaklı

Soyer – Koop

Çetinkaya – Larnaka GB



7. Hafta

GAÜ – Çetinkaya

K.Kaymaklı – Soyer

Koop – Larnaka GB



8. Hafta

Larnaka GB – K.Kaymaklı

Çetinkaya – Koop

Soyer – GAÜ



9. Hafta

GAÜ – Larnaka GB

K.Kaymaklı – Koop

Soyer – Çetinkaya



10. Hafta

Çetinkaya – K.Kaymaklı

Koop – GAÜ

Larnaka GB - Soyer

