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Potada haftanın açılışı LAÜ'den

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Potada haftanın açılışı LAÜ'den
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KKTC Basketbol Federasyonu ile Üniversitesi Sporları Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen ÜNİLİG'de ikinci hafta maçları tamamlandı. Haftanın açılış maçında Lefke Avrupa Üniversitesi le Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi karşı karşıya geldi. LAÜ Spor Salonunda oynanan ve uzatmaya giden karşılaşmayı LAÜ 85-75'lik skorla kazandı.
Maçta 34 sayı ile oynayan LAÜ'den Ömer Güner maçın en skorer ismi olurken, 18 sayı ile oynayan Salomon Essam UKÜ'nün en skorer oyuncusu oldu. Lige 8 Aralık'ta oynanacak GAÜ - DAÜ maçı ile devam edilecek.
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