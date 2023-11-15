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NBA'de olaylı gece

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Minnesota Timberwolves- Golden StateWarriors maçına oyuncular arasında çıkan kavga damga vurdu. KlayThompson, JadenMcDaniels ve DraymondGreen karşılaşmadan ihraç edildi

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NBA'de olaylı gece
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KlayThompson ile JadenMcDaniels arasındaki top kaybından sonra yaşanan gerginlik bir anda kavgaya dönüştü.

Birbirini itmeye başlayan oyuncular arasına Golden StateWarriors'tanDraymondGreen'indahil olması tansiyonu iyice yükseltti.

Yaşanan arbede sırasında Green, RudyGobert'in boğazına sarıldı ve arkaya doğru sürükledi.

Bu olaydan sonra 3 oyuncu için de fatura ağır oldu. KlayThompson, JadenMcDaniels ve DraymondGreen maçtan ihraç edildi.

Kıyasıya mücadeleye sahne olan maçtan Timberwolves, 104-101'lik skorla galip ayrıldı.

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