Leventspor’da Cemaliye Tüysüz en iyiler arasında

Büyük bir başarı elde eden Leventspor’da Cemaliye Tüysüz sergilediği performansla finallerin en iyi beşinde yer aldı. Tüysüz ayrıca 6 maçta 18,67 ribaund ortalaması ile ilk sırada yer alarak önemli bir başarıya imza atmış oldu

Türkiye U14 Kızlar Şampiyonası’nı üçüncü olarak tamamlayan Leventspor’da gösterdiği performansla Cemaliye Tüysüz en iyi beşte yer aldı. Tüysüz ayrıca ribaund istatistiğinde ilk sırada yer alma başarısı gösterdi.

Leventspor ülke basketbolu adına tarihi bir başarıya imza atarak Kayseri’de düzenlenen Anadolu ve Bölge şampiyonalarının ardından Sakarya’da düzenlenen U14 Kızlar Şampiyonası’nda üçüncülüğe uzanan serüvende sadece bir kez mağlup oldu. Büyük bir başarı elde eden Leventspor’da Cemaliye Tüysüz sergilediği performansla finallerin en iyi beşinde yer aldı. Tüysüz ayrıca 6 maçta 18,67 ribaund ortalaması ile ilk sırada yer alarak önemli bir başarıya imza atmış oldu. Müsabakaların ardından düzenlenen törenle Leventspor Türkiye üçüncülüğü kupasını alırken Tüysüz de ödüllerini yetkililerden aldı.

