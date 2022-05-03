banner762
banner815
Şeker tadında bir bayram dileriz
Şeker tadında bir bayram dileriz
17 0
Chagla Car Care Sprint Rallisi’ni Bilgimerler kazandı
Chagla Car Care Sprint Rallisi’ni Bilgimerler kazandı
74 0
 
Kıbrıs İpek Koza Festivali’nin 17’ncisi bugün sona eriyor
Kıbrıs İpek Koza Festivali’nin 17’ncisi bugün sona eriyor
12 0
Bekirpaşa Lisesi’nde ‘Meslek Keşfi’ etkinliği yapıldı
Bekirpaşa Lisesi’nde ‘Meslek Keşfi’ etkinliği yapıldı
26 0
Gençler Birliği deplasmanda galip
Gençler Birliği deplasmanda galip
13 0
Faturalara yüzde 30 indirim geldi
Faturalara yüzde 30 indirim geldi
71 0
ÜNİLİG’de şampiyon RDÜ
ÜNİLİG’de şampiyon RDÜ
20 0
banner797
banner794

Leventspor’da Cemaliye Tüysüz en iyiler arasında

banner476

Büyük bir başarı elde eden Leventspor’da Cemaliye Tüysüz sergilediği performansla finallerin en iyi beşinde yer aldı. Tüysüz ayrıca 6 maçta 18,67 ribaund ortalaması ile ilk sırada yer alarak önemli bir başarıya imza atmış oldu

banner825
Leventspor’da Cemaliye Tüysüz en iyiler arasında
Türkiye U14 Kızlar Şampiyonası’nı üçüncü olarak tamamlayan Leventspor’da gösterdiği performansla Cemaliye Tüysüz en iyi beşte yer aldı. Tüysüz ayrıca ribaund istatistiğinde ilk sırada yer alma başarısı gösterdi.
Leventspor ülke basketbolu adına tarihi bir başarıya imza atarak Kayseri’de düzenlenen Anadolu ve Bölge şampiyonalarının ardından Sakarya’da düzenlenen U14 Kızlar Şampiyonası’nda üçüncülüğe uzanan serüvende sadece bir kez mağlup oldu. Büyük bir başarı elde eden Leventspor’da Cemaliye Tüysüz sergilediği performansla finallerin en iyi beşinde yer aldı. Tüysüz ayrıca 6 maçta 18,67 ribaund ortalaması ile ilk sırada yer alarak önemli bir başarıya imza atmış oldu. Müsabakaların ardından düzenlenen törenle Leventspor Türkiye üçüncülüğü kupasını alırken Tüysüz de ödüllerini yetkililerden aldı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.