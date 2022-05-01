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Leventspor kızları tarih yazdı

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Leventspor Türkiye U14 Kızlar Şampiyonası’nı üçüncü tamamlayarak gurur kaynağı oldu

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Leventspor kızları tarih yazdı
Leventspor büyük bir başarıya imza atarak Türkiye U14 Kızlar Şampiyonası’nı üçüncü olarak tamamladı. Organizasyonun üçüncülük maçında Türkiye’nin köklü kulüplerinden Fenerbahçe ile karşılaşan temsilcimiz rakibini 57-44 yenerek üçüncü oldu, müsabaka sonrasında büyük sevinç yaşadı.
 
Fenerbahçe’yi yenerek Türkiye üçüncüsü oldu
Şampiyonada yer aldığı A Grubu’nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Canik Belediyesi ve Galatasaray’ı mağlup ederek yenilgisiz lider çıkan Leventspor, çeyrek finalde Adana Büyükşehir Belediye’yi de yenerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde organizasyondaki tek yenilgisini turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan BOTAŞ karşısında alan ve kıl payı finale yenilen temsilcimiz, Fenerbahçe karşısında elde ettiği galibiyetle Türkiye üçüncüsü oldu.
 
Büyük gurur
Leventspor’a Türkiye üçüncülüğünü getiren periyotlar 14-17, 30-26, 46-38 ve 57-44 şeklinde geldi. Temsilcimizde Cemaliye Tüysüz 20 sayı, Beren Ögen 14 sayı ve Nehir Aktaşlı 10 sayı ile galibiyete skor katkısı yapan isimler oldu. Türkiye’nün önemli kulüplerine karşı harika performanslar sergileyen ve Türkiye üçüncüsü olan Leventspor gurur kaynağı olmuş oldu.
 
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