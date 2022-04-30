Leventspor kızları finali kıl payı kaçırdı

Erken final niteliği taşıyan yarı final mücadelesinde BOTAŞ’a son bölümlerde mağlup olan Leventspor, finali kıl payı kaçırdı

U14 Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda yer alan temilcimizLeventspor, finalin kapısından döndü. Erken final niteliği taşıyan yarı final mücadelesinde BOTAŞ’a son bölümlerde mağlup olan Leventspor, finali kıl payı kaçırdı.

Sakarya’da devam eden şampiyonada rakiplerini tek tek mağlup ederek önemli bir performans ortaya koyan ve yarı finale yükselirken turnuvanın favorilerinden gösterilen Leventspor, BOTAŞ ile karşılaştı. Uzun süre mücadeleyi önde götüren temsilcimiz son periyotta rakibinin üstünlüğüne engel olamayarak karşılaşmadan 58-53 mağlup ayrıldı.

Mücadelenin ilk üç periyodu 14-8, 27-26, 43-39 Leventspor üstünlüğü ile geçse de son periyotta BOTAŞ 19-10’luk seri ile maçı 58-53 kazanarak finale yükseldi.

Temsilcimizde Günay Akgür ve Cemaliye Tüysüz 14’er sayı ile takımın en skorer isimleri oldular. Leventspor 1 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te Fenerbahçe ile üçüncülük maçı oynayacak.

