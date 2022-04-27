Leventspor çeyrek finalde

U14 Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda yer aldığı grupta üçte üç yapan Leventspor adını çeyrek finale yazdırdı

Basketbolda Türkiye Şampiyonası finallerinde mücadele eden Leventspor, çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Sakarya’da düzenlenen U14 Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda yer alan Leventspor, A Grubu’nda karşılaştığı Galatasaray’ı 40-10’luk farklı skorla yenerek grubunda üçte üç yaparak çeyrek finale yükseldi.

Leventspor’un çeyrek finaldeki rakibi 28 Nisan Perşembe günü oynanacak olan Adana BŞB – Beşiktaş Yükselme Grubu maçı galibi olacak. Çeyrek final karşılaşması 29 Nisan Cuma günü 15.00’te başlayacak.

