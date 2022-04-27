Leventspor çeyrek finalde

Basketbolda Türkiye Şampiyonası finallerinde mücadele eden Leventspor, çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Sakarya’da düzenlenen U14 Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda yer alan Leventspor, A Grubu’nda karşılaştığı Galatasaray’ı 40-10’luk farklı skorla yenerek grubunda üçte üç yaparak çeyrek finale yükseldi.
Leventspor’un çeyrek finaldeki rakibi 28 Nisan Perşembe günü oynanacak olan Adana BŞB – Beşiktaş Yükselme Grubu maçı galibi olacak. Çeyrek final karşılaşması 29 Nisan Cuma günü 15.00’te başlayacak.
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