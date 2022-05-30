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Koopspor kupaları ikiledi

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Koopspor kupaları ikiledi
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Erkekler U15 Ligi final serisi üçüncü maçında YDÜ'yü 73-41 mağlup eden Koopspor şampiyonluğa ulaştı. Özellikle birinci ve üçüncü çeyrekte oldukça üstün oynayan Koopspor'da Demir Öztoprak ürettiği 23 sayı ile maçın en skorer ve en verimli oyuncusu oldu.
Şampiyon Koopspor'a kupa ve madalyalarını Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ve federasyon yetkilileri takdim etti. Koopspor geçtiğimiz günlerde kazandığı Erkekler U20 Ligi şampiyonluğunun ardından altyapıda kupaları ikilemiş oldu.
 
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