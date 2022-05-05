Koop geriden gelerek kazandı

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Pro Lig’de mücadele sürüyor. Ligin altıncı hafta mücadelesinde Soyer Hacıganimler ile Koopspor karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonu’nda yer alan maçtan galibiyetle ayrılan taraf 69-57’lik skorla Koopspor oldu. Koopspor uzun süre geride götürdüğü maçın üçüncü periyodunda yakaladığı skor üstünlüğünü maç sonuna taşıyarak parke zeminden galibiyetle ayrıldı.
Mücadelenin ilk periyodu 17-7’lik skorla Soyer üstünlüğünde geçerken, Soyer devre arasına 34-29 önde girdi. Üçüncü periyottaKoopspor 48-45 üstünlük yakalarken, bu üstünlüğü maç sonuna kadar koruyarak 69-57 galip geldi.
Maçın en skorer ismi 25 sayı ile oynayan Soyer oyuncusu İhsan Üğütücü oldu. Koop adına 20 sayı kaydeden Kercem İnancı ise takımının en skorer oyuncusu olarak maçı tamamladı.
Lige 6 Mayıs Cuma günü Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak Girne Amerikan Üniversitesi – Küçük Kaymaklı maçı ile devam edilecek.
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