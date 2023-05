Klasman tamam, gözler play-off’ta

Prolig’de normal sezon oynanan maçların ardından klasman tamamlanırken, Koopspor klasmanı ilk sırada bitirdi. Play-offlardaKoopspor – Marmara, Ceasar Gençler Birliği ile de GAÜ eşleşti

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de normal sezon oynanan maçların ardından tamamlandı. 5 takımın yer aldığı 8 haftalık maraton sonunda ALÜ play-off oynama şansı yakalayamayarak sezonu tamamladı. Koopspor oynadığı tüm maçları kazanma başarısı gösterirken, ikinci, üçüncü ve dördüncü takımın 4’er galibiyet ve 4’er mağlubiyetle sezonu tamamlaması dikkat çekti.

GAÜ KAZANDI VE ÜÇÜNCÜ BİTİRDİ

Ligin son maçında GAÜ, İskele Spor Salonu’nda oynanan maçta Hamit Çeliktaşlılar’ın 23 sayılık performans öncülüğünde Avrupa Liderlik Üniversitesi’ni 55-43 yendi. İlk yarısı çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında farkı açan Girne ekibi, mücadeleden 12 sayılık farkla ayrıldı. ALÜ takımının en etkili ismi 17 sayı ile maçı tamamlayan IsıakaSaliu oldu.

KOOP-MARMARA İLE G.BİRLİĞİ-GAÜ EŞLEŞTİ

Oynanan son maçın ardından play-off eşleşmeleri de netleşti. Buna göre klasmanı lider tamamlayan Koopspor, klasman dördüncüsü Savoy Marmara ile eşleşirken, ikinci CaesarG.Birliği ile üçüncü GAÜ karşı karşıya gelecek. Play-off’ta ilk maç yarın CaesarG.Birliği ile GAÜ arasında yer alacak. Diğer eşleşme olan Koopspor-S.Marmara’nın ilk maçı 12 Mayıs Cuma günü oynanacak.

FIRAT CEYLAN TÜM KATEGORİLERDE YER ALDI

Normal sezonun tamamlanmasının ardından bireysel istatistiklerde en çok öne çıkan isim Fırat Ceylan oldu. Savoy Marmara’nın başarılı oyuncusu verimlilik, sayı, ribaunt ve asist kategorilerinin tümünde ilk 5’in içerisinde yer alırken, “en çok ribaunt toplayan oyuncu” unvanını Omah ile paylaştı.

VERİMLİLİKTE CORBİN, SAYIDA HAMİT

8 maçlık periyotta en fazla verimlilik puanına sahip oyuncu Koopspor’danTyrellCorbinoldu. Oyuncu en yüksek verimlik yanında en fazla asist yapan oyuncu olarak da normal sezonu tamamladı.

Bu sezonun en çok sayı atan ismi ise Girne’den çıktı. GAÜ oyuncusu Hamit Çeliktaşlılar, son maçta ürettiği 23 sayı ile birlikte çekişme yaşadığı Kercemİnancı’yı 2 sayıyla geride bıraktı ve normal sezonun sayı kralı oldu.



PUAN DURUMU:

Takım O G M

1-Koopspor 8 8 -

2-Caesar G.Birliği 8 4 4

3-GAÜ 8 4 4

4-Savoy Marmara 8 4 4

5-ALÜ 8 - 8



PLAY OFF EŞLEŞMELERİ:

Koopspor-S.Marmara

C. G.Birliği-GAÜ



VERİMLİLİK

İsim Takım O Top. Ort

1-Tyrell Corbin Koopspor 8 135 16,9

2-Hamit Çeliktaşlılar GAÜ 8 133 16,6

3- Fırat Ceylan S.Marmara 8 125 15,6

4-Ayomikun Omah C. G.Birliği 8 118 14,8

5-Kercem İnancı Koopspor 8 111 13,9



SAYI KRALLIĞI

1-Hamit Çeliktaşlılar GAÜ 8 149 18,6

2-Kercem İnancı Koopspor 8 147 18,4

3-Tyrell Corbin Koopspor 8 140 17,5

4-Ayomikun Omah C. G.Birliği 8 96 12

5-Fırat Ceylan S.Marmara 8 92 11,5



RİBAUNT KRALLIĞI:

1-Fırat Ceylan S.Marmara 8 80 10

2-Ayomikun Omah C. G.Birliği 8 80 10

3-Alperen Güner GAÜ 8 69 7,9

4-Kpwang Essam ALÜ 6 58 9,7

5-Erdem Tirtakioğlu Koopspor 8 55 6,9



ASİST KRALLIĞI

1-Tyrell Corben Koopspor 8 25 3,1

2-Hasan Kasap C. G.Birliği 7 20 2,9

3-Erdem Tiryakioğlu Koopspor 8 20 2,5

4-James Baker C. G.Birliği 7 18 2,6

5-Fırat Ceylan S.Marmara 8 18 2,3