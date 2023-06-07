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Islander Cup heyecanı Cuma günü yaşanacak

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Islander Cup heyecanı Cuma günü yaşanacak
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KKTC Basketbol Federasyonu organizasyonunda gerçekleştirilen Prolig ile Ünilig’in şampiyonları IslanderCup’ta karşılaşacak. Süper Kupa niteliğinde olan mücadelede Prolig şampiyonu Koopspor ile Ünilig şampiyonu Rauf Denktaş Üniversitesi karşı karşıya gelecek.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alacak mücadele saat 20.00’da başlayacak ve iki takım kupanın sahibi olmak için mücadele verecek.
Karşılaşmanın hava atışını Türkiye Kadın Milli Takımı ve Fenerbahçe Kadın Takımı Kaptanı Birsen VardarlıDemirmen yapacak.
 
 
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