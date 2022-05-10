Hükümetsizlik basketbolu da engelledi

Ülkemizde yapılan genel seçimlerin ardından hükümet kurmada yaşanan sıkıntı, ülke sporunu da olumsuz etkiliyor. Basketbol Federasyonu, devlet tarafından yapılan katkının uzun bir zamandır ödenememesi nedeniyle bazı kategorilerini dondurma kararı aldı.
Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Basketbol camiasına ve kamuoyuna duyurulur. Basketbol Federasyonu, paydaşlarına daha fazla borçlu kalamayacağı ve devlet katkısının henüz alınamaması nedeniyle U17 ve başlatılmamış diğer kategorileri ileriki bir tarihe kadar dondurma kararı aldığını üzülerek bildirir. Temennimiz federasyonun devletten alması gereken katkıların en kısa sürede ödenmesi ve kategorilerin en kısa sürede kaldığı yerden devam etmesi veya oynatılmasıdır.
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