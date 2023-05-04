Gençler Birliği Kadınlar Ligi’ne katılıyor

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Basketbol Federasyonu tarafından organize edilecek Büyük Kadınlar Ligi'ne katılacak.

Yapılan çalışmalar sonrasında CaesarProjects’in isim sponsorluğundaCaesar Larnaka Gençler Birliği Büyük Kadın Basketbol takımı oluşturuldu.

YILMABAŞAR: GENÇLER BİRLİĞİ HER KATEGORİDE ADINDAN SÖZ ETTİRECEK

Larnaka Gençler Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Erkut Yılmabaşar yaptığı açıklamada İskele’de basketbola olan ilginin hızla arttığını, Genç Kadınlar Ligi'nden sonra Büyük Kadınlar Ligi'nde de bu sezon yer alacaklarını kaydetti. Gençler Birliği'nin basketbolda her kategoride adından söz ettirdiğini belirten Yılmabaşar lige katılacak tüm takımlara başlarılar diledi.

