Erteleme maçında kazanan Ceasar L. Gençler Birliği

Basketbol Prolig erteleme maçında Caesar Larnaka Gençler Birliği, Avrupa Liderlik Üniversitesi’ni 81-50 yendi.
İskele Spor Salonu’nda geçtiğimiz hafta oynanan ve scoarboard’un beşinci dakikada bozulması nedeniyle ertelenen maça kaldığı yerden devam edildi. Mücadelede sonuca giden taraf Caeasar Larnaka Gençler Birliği oldu.
Gençler Birliği baştan sona üstün oynadığı maçı kazanarak son maçlar öncesi finallere göz kırptı.
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