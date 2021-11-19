Curry rekorunu geliştirdi, Warriors kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) ,Golden StateWarriorsdeplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 104-89 yendi. Warriors'ın yıldız oyuncusu Curry, bu sezon ilk 15 maçta attığı üçlük sayısını 85'e çıkardı ve kendine ait rekoru geliştirdi



NBA'e 6 maçla devam edildi.

Son çeyreğe 13 sayı geride girmesine karşın rakibine bu bölümde sadece 8 sayı şansı veren Warriors, karşılaşmadan 15 sayı farkla ayrıldı.

40 sayı, 6 asist, 4 ribauntla galibiyette önemli rol oynayan Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephan Cury bu sezon ilk 15 maçta attığı üçlük sayısını 85'e çıkardı ve kendine ait rekoru geliştirdi. Curry, ilk 15 maçta 2018-19 sezonunda 80, 2015-16 sezonunda 74 üçlük atmıştı.

Cavaliers'taDariusGarland 25 sayıyla en skorer isim oldu. Dean Wade ve KevinLove, 17 sayıyla oynadı.

FURKANLI 76ERS, MAĞLUBİYET SERİSİNE SON VERDİ

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Denver Nuggets'ı 103-89 yenerek 5 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Furkan Korkmaz, 22 dakika süre aldığı maçta 5 sayı, 4 ribaunt, 3 asistlik performans sergiledi. Konuk takımda TyreseMaxey 22, SethCurry 20, Tobias Harris de 17 sayıyla salondan ayrıldı.

Nikola Jokic'in 30 sayı, 10 ribauntla "doubledouble" yaptığı ev sahibi ekipte, WillBarton 19 sayı üretti.

HEAT SERİSİNİ 4 MAÇA ÇIKARDI

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Miami Heat, sahasında Washington Wizards'ı 112-97 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

