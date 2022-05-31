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Çetinkaya, sezonu galibiyetle kapadı

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Çetinkaya, sezonu galibiyetle kapadı
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig'de genel klasmanın son haftası başladı. 10'uncu haftanın açılış maçında Çetinkaya ile Küçük Kaymaklı, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda karşılaştı. İlk yarısı dengeli giden maçın ikinci yarısında Çetinkaya daha üstün bir performans ortaya koydu ve mücadeleyi 84-68 kazanarak sezonu mutlu tamamladı.
Üç galibiyete ulaşan Çetinkaya ve galibiyet alamayan K.Kaymaklı play-off'a kalma başarısı gösteremedi. Maçın en iyi oyuncusu 33 sayı 14 ribaunt ile oynayan Çetinkaya'dan Abou Kader Issouf olurken, K.Kaymaklı'da Joel 14 sayı ile maçı tamamladı.
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