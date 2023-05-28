Büyük Kadınlar Ligi’nde heyecan başlıyor

Akdeniz Spor Birliği, Marmara Spor Kulübü, Caesar Larnaka Gençler Birliği ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin yer aldığı Büyük Kadınlar Ligi açılışı 3 Haziran Cumartesi günü yapılacak

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Kadınlar Ligi bu sezon 4 takımın katılımı ile gerçekleştiriliyor. Akdeniz Spor Birliği, Marmara Spor Kulübü, Caesar Larnaka Gençler Birliği ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin yer aldığı ligin açılışı 3 Haziran Cumartesi günü yapılacak.TÜZÜNKAN: KADIN BASKETBOLU İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZKadınlar Ligi sorumlusu Ali Tüzünkan tarafından yapılan açıklamada rekabetçi, çekişmeli ve coşkulu bir lig olmasının beklendiği, takımların iyi hazırlandığı ve oyuncuların çok istekli olduğu dile getirildi. Tüzünkan’ın açıklamasında ayrıca “Kadın Basketbolu için önemli bir adım olması için çalışıyoruz” ifadesi de kullanıldı.YARI FİNALDE 2’Yİ BULAN FİNALİST OLACAK, FİNALDE 3’Ü ELDE EDEN ŞAMPİYONLUĞU İLAN EDECEK3 haftalık klasman turu sonunda play-off sıralaması şekillenecek ve play-off’lar başlayacak. Klasman lideri ile lig dördüncüsü eşleşirken, ikinci ile de üçüncü play-off yarı finaline çıkacak. Yarı finallerde 2 galibiyeti bulan takım finale yükselecek. Finalde 3 galibiyet elde eden takım ligi şampiyon tamamlayacak.3 Haziran Cumartesi – İskele S.S.16.00 Caesar LGB-Marmara18.00 DAÜ-Akdeniz10 Haziran Cumartesi – Ertuğrul Apakan S.S.16.00 Akdeniz – Caesar LGB18.00 Marmara – DAÜ17 Haziran Cumartesi – Atatürk S. S.16.00 Marmara – Akdeniz18.00 Caesar LGB – DAÜ