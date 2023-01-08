BAÜ seriye bağladı

METGİN Ünilig’de heyecan haftalar ilerledikçe artıyor. 6 takımın kıyasıya mücadele verdiği ligde Cuma akşamı Girne Amerikan Üniversitesi ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin galibi 69-51’lik skor ile BAÜ oldu.Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı basketlerle geçerken, ilk periyotta yakaladığı üç sayılık avantajı ikinci periyotta koruyan BAÜ, soyunma odasına 29-26 üstün girdi.Üçüncü çeyrekte üstün bir oyun ortaya koyan BAÜ, farkı açtı ve son periyoda 13 sayılık üstünlük ile girdi. Rakibine farkı kapama şansı tanımayan ve farkı da açan BAÜ maçtan 69-51 üstün ayrılan taraf oldu.BAÜ’de 25 sayı 11 ribaunt ile oynayan Ayomukin Omah öne çıkan oyuncu olurken, 15 sayı atan Fuat Farisoğlu ve 10 sayı 12 ribaunt ile maçı tamamlayan Yoann Houndonougo da galibiyette pay sahibi isimlerden oldu.Girne ekibinde ise Turgay Mete Aksu 13, Selami Demirtaş 12 sayı üretti.BAÜ bu sonuçla galibiyet serisini 4 maça çıkararak zirve ortaklığını sürdürdü. GAÜ ise kötü gidişe son veremedi ve 5 maç sonunda tek galibiyette kaldı.METGİN ÜNİLİG PUAN DURUMU:Takım O G M P1-YDÜ 5 4 1 92-BAÜ 5 4 1 93-RDÜ 5 3 2 84-DAÜ 5 2 3 75-GAÜ 5 1 4 66-ODTÜ 5 1 4 6