Basketbolda Prolig için geri sayım başladı

Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrasında basketbol kulüpleri ara verdikleri çalışmalara yeniden başlamaya hazırlanırken, Basketbol Federasyonu Prolig’in Mart ayının ikinci haftasında başlayacağını açıkladı. Bu açıklama ile birlikte ligde yer alan kulüpler yaklaşık 3 hafta sürecek hazırlık sürecine girdi.
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