banner913
banner932
Tatar: “Sporda altyapı yatırımlarına önem verilmeli”
Tatar: “Sporda altyapı yatırımlarına önem verilmeli”
13 0
Fuat Oktay Başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti bu akşam KKTC'ye geliyor
Fuat Oktay Başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti bu akşam KKTC'ye geliyor
18 0
 
Limasol’da uyuşturucu ve patlayıcı ele geçirildi
Limasol’da uyuşturucu ve patlayıcı ele geçirildi
22 0
Ülke tanıtımı için önemli işbirliği
Ülke tanıtımı için önemli işbirliği
11 0
4 bin 98 reçete şüpheli, 46 reçete usulsüz
4 bin 98 reçete şüpheli, 46 reçete usulsüz
344 0
13 0
UBP Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu yeni Başkan Savaşan başkanlığında ilk toplantısını yaptı
UBP Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu yeni Başkan Savaşan başkanlığında ilk toplantısını yaptı
18 0
banner964

Basketbol Federasyonu’nda Orhun Mevlit yeniden başkan

banner476

banner974
Basketbol Federasyonu’nda Orhun Mevlit yeniden başkan
banner971
KKTC Basketbol Federasyonu’nun ertelenen seçimli genel kurulu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Konferans Salonu’nda yapıldı.
Divan Başkanlığını Tahir Soyer, divan sekreterliklerini Hakan Atamtürk ve Talat Yalkut’un yaptığı kuruldaseçime tek aday olarak giren Orhun Mevlit, yeniden başkan seçildi.
Seçimin ardından konuşma yapan Mevlit, yeni yönetimini tanıtarak, verimli ve kucaklayıcı bir dönem geçirmek istediklerini ifade etti.
Orhun Mevlit’in yönetim, disiplin ve denetleme kurulu şu isimlerden oluştu:
Yönetim Kurulu: Ömer Lütfi Sonuvar, Ateş Farisoğlu, Hüsnü Altay, Tamer Bolat, Bora Manyera, Yurdakul Cafer, Çağda Pehlivan
Disiplin Kurulu: Beste Aybars, Mustafa Fadıloğluları, ErdaşErbilen
Denetleme Kurulu: Derviş Bladanlı, Salih Demiral, Tunç Aybars
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.