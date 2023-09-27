Basketbol Federasyonu’nda Orhun Mevlit yeniden başkan

KKTC Basketbol Federasyonu’nun ertelenen seçimli genel kurulu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Konferans Salonu’nda yapıldı.
Divan Başkanlığını Tahir Soyer, divan sekreterliklerini Hakan Atamtürk ve Talat Yalkut’un yaptığı kuruldaseçime tek aday olarak giren Orhun Mevlit, yeniden başkan seçildi.
Seçimin ardından konuşma yapan Mevlit, yeni yönetimini tanıtarak, verimli ve kucaklayıcı bir dönem geçirmek istediklerini ifade etti.
Orhun Mevlit’in yönetim, disiplin ve denetleme kurulu şu isimlerden oluştu:
Yönetim Kurulu: Ömer Lütfi Sonuvar, Ateş Farisoğlu, Hüsnü Altay, Tamer Bolat, Bora Manyera, Yurdakul Cafer, Çağda Pehlivan
Disiplin Kurulu: Beste Aybars, Mustafa Fadıloğluları, ErdaşErbilen
Denetleme Kurulu: Derviş Bladanlı, Salih Demiral, Tunç Aybars
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.