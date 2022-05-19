3X3 heyecanı okullara taşındı

Basketbol Federasyonu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 3X3 organizasyonu düzenledi. Olimpik bir branş olarak oynanmaya başlayan 3X3, geçtiğimiz yıl ülkemizde ilk kez düzenlenerek büyük ilgi görmüştü. Yaz boyunca çeşitli şehirlerde turnuvalar düzenleyecek olan federasyon, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı işbirliği sonrasında bu kez ortaokul ve lise öğrencilerini 3X3 formatında buluşturdu.

Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla Merkez Lefkoşa’da gerçekleştirilen turnuva büyük ilgi gördü.

Organizasyonun tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlara ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu takdim etti. Dereceler şu şekilde oluştu:



Lise A Erkekler

1. TheAmericanCollege

2. Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi

3. Namık Kemal Lisesi

LİSE B ERKEKLER

1. TheAmericanCollege

2. Atatürk Meslek Lisesi

3. Evkaf İskele Türk Maarif Koleji

LİSE A KIZLAR

1. FutureCollege

2. Hala Sultan İlahiyat Koleji

3. Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi

LİSE B KIZLAR

1. FutureCollege

2. Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi

YILDIZ ERKEKLER

1. Atleks Sanverler Ortaokulu

2. Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu

3. Türk Maarif Koleji 1

YILDIZ KIZLAR

1. AmericanFutureCollege

2. Türk Maarif Koleji

3. İrsen Küçük Ortaokulu

