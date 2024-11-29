KKTC Cimnastik Federasyonunun günden güne geliştirdiği cimnastik camiası, ülke cimnastiğinde bir ilke daha imza atacak.

KKTC Cimnastik Federasyonu ilk kez Türkiye haricinde bir ülkeye kulüp gönderecek. KKTC Cimnastik Federasyonu kulüplerinden Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Kulübü, Birleşik Arap Emirlikleri’nde, Dubai’de 7 – 8 Aralık tarihlerinde yapılacak olan International Angels Cup Dubai Ritmik Cimnastik müsabakalarına katılacak.

15 sporcu, 2 antrenör ile Dubai’ye gidecek olan Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Kulübü, ekibi hazırlıklarını tamamladı.

KKTC Cimnastik Federasyonu, KKTC cimnastik tarihinde bir ilk olacak olan bu müsabakaya katılacak olan Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Kulübü çocuklarını tebrik edip, emeği geçen ve destek olan herkese çok teşekkür etti.